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      Сильный ветер сохраниться в Ижевске ближайшей ночью

      15:58, 08 января, 2018
      Аграфена Костромская
      15:58, 08 января, 2018
      Аграфена Костромская
      761
      0
      #Ижевск\n#погода\n#ветер\n#погода в Удмуртии\n#предупреждение\n#погода в Ижевске
      Фото: pixabay.com
      761
      0

      Жителей  города убедительно просят соблюдать меры предосторожности.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в ночь с 8 на 9 января сохранится сильный ветер. Как сообщили в пресс-службе администрации города, порывы западного ветра могут достигать до 10-15 м/с.  

      Жителей столицы Удмуртской республики убедительно просят соблюдать меры предосторожности.  

      Кроме того, МЧС России по Удмуртии со ссылкой на данные Удмуртского Гидрометцентра сообщает, что на территории республики столбик термометра ночью опуститься до -7…-12 градусов.  

      Временами возможен небольшой снег и слабая метель. Отмечается, что на дорогах могут образоваться снежные заносы. 

      15:58, 08 января, 2018
      Аграфена Костромская
      761
      0
      #Ижевск\n#погода\n#ветер\n#погода в Удмуртии\n#предупреждение\n#погода в Ижевске

       

       

       

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