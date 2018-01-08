Сильный ветер сохраниться в Ижевске ближайшей ночью

Жителей города убедительно просят соблюдать меры предосторожности.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в ночь с 8 на 9 января сохранится сильный ветер. Как сообщили в пресс-службе администрации города, порывы западного ветра могут достигать до 10-15 м/с.

Жителей столицы Удмуртской республики убедительно просят соблюдать меры предосторожности.

Кроме того, МЧС России по Удмуртии со ссылкой на данные Удмуртского Гидрометцентра сообщает, что на территории республики столбик термометра ночью опуститься до -7…-12 градусов.

Временами возможен небольшой снег и слабая метель. Отмечается, что на дорогах могут образоваться снежные заносы.