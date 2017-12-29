Небольшой снег ожидается в Удмуртии в пятницу

Кое-где днем воздух прогреется до +1 градуса по Цельсию.

Ижевск. Удмуртия. Небольшой снег, местами мокрый снег ожидается в Удмуртии в пятницу, 29 декабря. Об этом со ссылкой на региональный Гидрометцентр сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

Из-за ночных минусовых температура на дорогах образуется гололедица. Автолюбителям и пешеходам советуют быть более внимательными.

«Облачно. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 2-7 м/с», - говорится в сообщении.

Кое-где днем воздух прогреется до +1 градуса по Цельсию.