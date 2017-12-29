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      Небольшой снег ожидается в Удмуртии в пятницу

      07:30, 29 декабря, 2017
      07:30, 29 декабря, 2017
      176
      0
      #Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#снег\n#зима
      Фото: Pixabay
      176
      0

      Кое-где днем воздух прогреется до +1 градуса по Цельсию.

      Ижевск. Удмуртия. Небольшой снег, местами мокрый снег ожидается в Удмуртии в пятницу, 29 декабря. Об этом со ссылкой на региональный Гидрометцентр сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

      Из-за ночных минусовых температура на дорогах образуется гололедица. Автолюбителям и пешеходам советуют быть более внимательными.

      «Облачно. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 2-7 м/с», - говорится в сообщении.

      Кое-где днем воздух прогреется до +1 градуса по Цельсию. 

      07:30, 29 декабря, 2017
      176
      0
      #Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#снег\n#зима

       

       

       

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