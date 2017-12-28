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      Хакуна матата: какие животные появились в 2017 году в Ижевском зоопарке

      10:00, 28 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      10:00, 28 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      480
      0
      #Ижевск\n#зоопарк\n#животные\n#Удмуртия\n#Ижевский зоопарк
      Фото: susanin.news
      480
      0

      Всего в зоосаде родилось 120 малышей.

      Ижевск. Удмуртия. Ижевский зоопарк в 2017 году значительно пополнился новыми видами животных. Информационное агентство «Сусанин» под занавес года решило вспомнить, кто родился и кто переехал жить в зоосад.

      10 марта кобыла Груня родила своего первенца. Малышка сразу встала на ноги, начала кушать и бегать.  

      зоопарк.JPG

      Фото: пресс-служба Ижевского зоопарка

      Летом на свет появилась двойня морских котиков-мальчиков. Специалисты зоопарка утверждают, что известно только 4 подобных случая.

      двойня зоопарк.jpg

      Пингвины Гумбольдта Клементина, Бенедикт, Рональд, Фарго и Цой пополнили ряды зоопарка в июле. 

      Пингвинов Гумбольдта показали посетителям в Ижевском зоопарке

      Uploaded by ИА Сусанин on 2017-08-22.

      Самый крупный грызун в мире, капибара Валера, переехал жить в Ижевский зоосад в августе. Он очень любит огурцы, кашки и яблоки. 

      Валера.jpg

      Манула по кличке Алтай привезли из Новосибирска осенью. Ему построили новый вольер рядом со скульптурой манула, которая появилась тут раньше самого животного.

      В Ижевском зоопарке появился манул Алтай

      Uploaded by ИА Сусанин on 2017-11-01.

      В ноябре у пары белых медведей Айона и Думки родился малыш. Это их первое совместное потомство.

      Сейчас сотрудники зоопарка наблюдают за медвежонком и Думкой через видеокамеру, которая установлена у них в берлоге. Медведица проявляет себя заботливой и ласковой мамой.

      Делимся с вами самым сокровенным и от этого слезы радости на глазах. У нас родился белый медвежонок! Первое видео крохи и его мамы в берлоге. Обязательно включите звук при просмотре. Это просто очаровательно! #зоопарк #зоопаркудмуртии #белыйсевер #белыймедведь #пополнениевсемье #медвежонок #счастье #животные

      64 Likes, 4 Comments - Ижевский зоопарк (@udm_zoo) on Instagram: "Делимся с вами самым сокровенным и от этого слезы радости на глазах. У нас родился белый..."

      Домашние яки Кузнечик и Матрена поселились в Ижевске в декабре. Специально для них построили новый вольер.

      яки.jpg

      Фото: пресс-служба Ижевского зоопарка

      А буквально на днях родился малыш-мангобей.

      IMG_5250.jpg

      Фото: пресс-служба Ижевского зоопарка

      В пресс-службе Ижевского зоопарка корреспонденту «Сусанина» сообщили, что всего в 2017 году в стенах зоосада родилось 120 малышей. Потомством обзавелись: домашние козы, чакские карликовые мары, домашние лошади донской породы, нигерийские и камерунские козы, альпаки, бурые капуцины, дегу, арктические волки, белки, ежи, носухи, оливковые агути, пятнистые олени, северные морские котики, зайцы-беляки, домашние карликовые свиньи, домашние карликовые овцы, кенгуру, черный мангобей, обыкновенный беличий саймири. В результате искусственной инкубации вылупились птенцы павлинов, серебряных, золотых, королевских, фазанов, кекликов, крякв, индюков и домашних куриц.

      10:00, 28 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      480
      0
      #Ижевск\n#зоопарк\n#животные\n#Удмуртия\n#Ижевский зоопарк

       

       

       

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