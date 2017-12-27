Суд приостановил деятельность одной из пекарен Ижевска на 10 суток

В помещении превышено содержание вредных веществ и не проводится очистка вентиляции.

Ижевск. Удмуртия. Первомайский суд Ижевска приостановил деятельность пекарни ООО «Каравай-Ижевск» на 10 суток. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

Жители дома №211 по улице 9 Января обратились с жалобой на пекарню. В результате проведения проверки ведомство выявило в помещении превышение вредных веществ. Кроме того, оказалось, в пекарне не чистят вентиляцию, в которой скапливается мучная пыль и масляный нагар.

В отношении пекарни возбуждено административное дело и применена мера в виде временного запрета деятельности.