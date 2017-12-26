В Удмуртии цены на пригородные электрички в 2018 году не изменятся

Такое решение было принято во вторник, 26 декабря.

Ижевск. Удмуртия. Цены за проезд в пригородном железнодорожном транспорте в Удмуртии в 2018 году не изменятся. Как сообщает пресс-служба министерства энергетики и ЖКХ республики, такое решение было принято во вторник, 26 декабря, на комиссии по тарифному регулированию.

«Решение о том, чтобы оставить тарифы без изменений, было принято в соответствии с поручением председателя Правительства России Дмитрия Медведева, выработанном на совещании о тарифном регулировании железнодорожных перевозок на 2018 год и долгосрочную перспективу. Цель поручения, не только поддержать людей, которые постоянно пользуются железнодорожным видом транспорта, но и простимулировать развитие деятельности железнодорожных перевозчиков, в том числе и за счёт увеличения пассажиропотока», - прокомментировал решение и.о. министра строительства, ЖКХ и энергетики региона Иван Ястреб.