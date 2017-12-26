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      Помидоры в Удмуртии за неделю подорожали почти на 13 рублей

      10:25, 26 декабря, 2017
      Анна Торхова
      10:25, 26 декабря, 2017
      Анна Торхова
      267
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#цены\n#овощи
      Фото: pixabay.com
      267
      0

      Также цены возросли на свежие огурцы и картофель.

      Ижевск. Удмуртия. За период с 18 по 25 декабря в Удмуртии заметно возросли цены на овощи. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртстата.

      Так, на свежие помидоры цена увеличилась на 12,66 рубля, за свежие огурцы придется заплатить больше на 3,01 рубля, а за картофель почти на 1,30 рубля (7,4%).

      Кроме того, возросли цены на говядину на 4,26 рубля, а также на куриные яйца – 1,09 рубля.

      Из продуктов питания подешевели питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности, пшеничная мука, гречневая крупа ядрица, сычужные твердые и мягкие сыры, охлажденные и мороженые куры, яблоки, сахарный песок, свинина (кроме бескостного мяса).

      Из непродовольственных товаров цены выросли на мыло, спички, дизельное топливо, бензин марок АИ-95 и АИ-92 и новые легковые отечественные автомобили.

      10:25, 26 декабря, 2017
      Анна Торхова
      267
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#цены\n#овощи

       

       

       

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