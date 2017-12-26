Помидоры в Удмуртии за неделю подорожали почти на 13 рублей

Также цены возросли на свежие огурцы и картофель.

Ижевск. Удмуртия. За период с 18 по 25 декабря в Удмуртии заметно возросли цены на овощи. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртстата.

Так, на свежие помидоры цена увеличилась на 12,66 рубля, за свежие огурцы придется заплатить больше на 3,01 рубля, а за картофель почти на 1,30 рубля (7,4%).

Кроме того, возросли цены на говядину на 4,26 рубля, а также на куриные яйца – 1,09 рубля.

Из продуктов питания подешевели питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности, пшеничная мука, гречневая крупа ядрица, сычужные твердые и мягкие сыры, охлажденные и мороженые куры, яблоки, сахарный песок, свинина (кроме бескостного мяса).

Из непродовольственных товаров цены выросли на мыло, спички, дизельное топливо, бензин марок АИ-95 и АИ-92 и новые легковые отечественные автомобили.