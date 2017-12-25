Снежные заносы на дорогах ждут жителей Удмуртии в понедельник

Днем температура воздуха в республике не поднимется выше минус 6 градусов по Цельсию.

Ижевск. Удмуртия. В понедельник, 25 декабря, жителям Удмуртии стоит быть внимательнее на дорогах. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике со ссылкой на региональный Гидрометцентр, сегодня будет облачно, временами небольшой снег.

Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью и днем -6...-11 градусов Цельсия. На дорогах снежные заносы. Атмосферное давление 728 мм рт.ст., влажность 82%.