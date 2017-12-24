Информационное агентство «Сусанин» празднует 17-летие

В этом году у нас появился новый сайт, теперь новости удобно читать и с компьютера, и с телефона.

Ижевск. Удмуртия. Информационное агентство «Сусанин» в воскресенье, 24 декабря, празднует свое 17-летие. За последний год мы стали еще лучше, чтобы каждый день вне зависимости от погоды и времени суток доставлять читателям свежие и интересные новости Удмуртии, России и мира.

Сегодня «Сусанин» – это прекрасная команда журналистов, любящих свою работу, а также мастера съемок и обработки видео, способные создать шедевр. «Сусанин» - это новости, статьи, интервью, лонгриды, видеосюжеты и прямые эфиры. «Сусанин» - это ваш проводник в мир событий.

В этом году мы запустили новый сайт. Он стал седьмым с момента запуска проекта (но это неточно, мы сбились со счета). Теперь нас удобно читать не только на компьютере, но и с телефона. Также в прямом эфире мы делали для вас обзор самых интересных новостей, и участником одного из таких включений был глава Удмуртии Александр Бречалов.

Следите за нами в социальных сетях: ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники и Инстаграм. Получайте свежую информацию, где вам хочется.

А мы продолжим работать для вас в будни и праздники, ведь новости не заканчиваются никогда.