Удмуртия заняла 6 место в Приволжье по вводу жилья в 2017 году

За 11 месяцев в республике построили 9 435 квартир общей площадью 622,5 тыс. кв.м.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия оказалась на 6 месте в Приволжском федеральном округе по вводу жилья на душу населения в 2017 году. Об этом сообщает Удмуртстат.

Рейтинг возглавила Ульяновская область, где на каждую тысячу жителей введено 610,9 кв.м жилья, против 411 кв.м в Удмуртии.

За 11 месяцев в республике построили 9 435 квартир общей площадью 622,5 тыс. кв.м, что составило 101,2% к уровню 2016 года. Из них 260,4 тыс. кв.м – это жилые дома, построенные населением.