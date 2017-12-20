Готовимся к Новому году: как жителям Удмуртии сделать подарки своими руками

Мастер-классы от умелиц из «Арт-сундучка».
Ижевск. Удмуртия. Новый год все ближе, жителям Удмуртии пора задуматься, что подарить родным и близким. Чтобы не толкаться в магазинах, информагентство «Сусанин» предлагает смастерить подарки своими руками.
Например, мастер из «Арт-сундучка» Александра Вихарева показала, как сделать новогоднего медведя Тедди из полимерной глины.
Готовимся к Новому году: как жителям Удмуртии сделать игрушку на елку своими руками
Мастер из "Арт-сундучка" Александра Вихарева показала ИА Сусанин, как сделать новогоднего медведя Тедди из полимерной глины: http://susanin.udm.ru/news/2015/12/07/449546?utm_source=vk.com&utm_medium=social&utm... Композиция "Fig Leaf Rag" принадлежит исполнителю Kevin MacLeod. Лицензия: Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Оригинальная версия: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1100701. Исполнитель: http://incompetech.com/ Композиция "Lightning on a Blue Sky" принадлежит исполнителю Twin Musicom. Лицензия: Creative Commons Attribution(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
О том, как создать новогоднюю коробку, рассказала мастер скрапбукинга Ирина Владимирова.
Готовимся к Новому году в Удмуртии: делаем коробку для подарка своими руками
Ижевск. Удмуртия. Подарки, сделанные своими руками, никогда не потеряют актуальность в Удмуртии. Однако произведением искусства может стать не только презент, но и его упаковка. О том, как создать новогоднюю коробку ИА Сусанин рассказала и показала мастер скрапбукинга из "Арт-Сундучка" Ирина Владимирова. Композиция "Busybody" принадлежит исполнителю Audionautix. Лицензия: Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
Мастер Ольга Волкова, которая обучает всех желающих делать игрушки из шерсти, согласилась рассказать читателям о том, как свалять подарочного снеговика.
Готовимся к Новому году: как жителям Удмуртии сделать оригинальный подарок
Сделанные своими руками вещи всегда считались самыми хорошими подарками. Каждая поделка несет в себе частицу души, считают мастера. ИА Сусанин расскажет, как свалять подарочного снеговика: http://susanin.udm.ru/news/2014/12/06/434043