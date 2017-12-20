Готовимся к Новому году: как жителям Удмуртии сделать подарки своими руками

Мастер-классы от умелиц из «Арт-сундучка».

Ижевск. Удмуртия. Новый год все ближе, жителям Удмуртии пора задуматься, что подарить родным и близким. Чтобы не толкаться в магазинах, информагентство «Сусанин» предлагает смастерить подарки своими руками.

Например, мастер из «Арт-сундучка» Александра Вихарева показала, как сделать новогоднего медведя Тедди из полимерной глины.

О том, как создать новогоднюю коробку, рассказала мастер скрапбукинга Ирина Владимирова.

Готовимся к Новому году в Удмуртии: делаем коробку для подарка своими руками Ижевск. Удмуртия. Подарки, сделанные своими руками, никогда не потеряют актуальность в Удмуртии. Однако произведением искусства может стать не только презент, но и его упаковка. О том, как создать новогоднюю коробку ИА Сусанин рассказала и показала мастер скрапбукинга из "Арт-Сундучка" Ирина Владимирова. Композиция "Busybody" принадлежит исполнителю Audionautix. Лицензия: Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Мастер Ольга Волкова, которая обучает всех желающих делать игрушки из шерсти, согласилась рассказать читателям о том, как свалять подарочного снеговика.