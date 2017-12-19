Прокуратура Удмуртии обязала ГИБДД приобрести газоанализаторы и измерители дымности

Выхлопные газы транспортных средств начнут проверять на предмет загрязнения окружающей среды.

Ижевск. Удмуртия. Прокуратура Удмуртии обнаружила нарушения законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха при эксплуатации автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам анализа установлено, что ГИБДД МВД по республике не в полной мере может выполнять полномочия по выявлению и пресечению правонарушений, связанных с загрязнением атмосферы выхлопными газами транспортных средств.

Основными причинами такого положения дел – не оснащённость органов внутренних дел специальными устройствами измерения загрязняющих веществ и дымности отработавших газов двигателей автомобилей.

Прокуратура внесла представление МВД по республике об устранении нарушений закона. Министерство организовало работу по изысканию бюджетных средств на покупку газоанализаторов и измерителей дымности.