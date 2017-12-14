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      Готовимся к Новому году: в чём жителям Удмуртии встречать праздник?

      09:00, 14 декабря, 2017
      Анна Торхова
      09:00, 14 декабря, 2017
      Анна Торхова
      335
      0
      #Ижевск\n#мода\n#Готовимся к Новому году\n#Удмуртия\n#одежда\n#дизайнеры
      Фото: pxhere.com
      335
      0

      В образе приветствуется золотой цвет.

      Ижевск. Удмуртия. Приходит пора Нового года, а перед этим нас ждут праздничные вечеринки, корпоративы и застолья. Как вписаться в тренд и какие цвета любит наступающий год, об этом журналистам «Сусанина» рассказали стилисты и дизайнеры города.

      Год земляной желтой Собаки нужно встречать в соответствующей ей палитре. Так, в одежде должен присутствовать золотой цвет, бежевые, молочные или коричневые оттенки. Также можно не бояться использовать сияющие элементы, например, пайетки.

      «Приветствуются золотые бусы, цепочки, кулоны, кольцо, то есть какой-то минимальный декор», - рассказал журналистам «Сусанина» стилист Олег Ажгихин. Главное в этом деле - не переусердствовать, украшения не должны быть массивными, всё должно подчиниться элегантному образу. У мужчин золотой цвет может присутствовать на галстуке, бабочке, или броши под золото.

      Тем, кто не любит такие цвета, стилисты советуют выбрать минимальный дизайн, например, использовать золотую нить из люрекса, который сейчас в моде и останется популярным и в 2018 году. Отметим, что золотой цвет будет идеально сочетаться с черным, красным и белым.

      В самой одежде всё просто, тут действует принцип – кому что идет.

      Короткие платья и глубокие декольте – в прошлом. Сейчас, чтобы быть в тренде, следует выбирать платья и юбки длины миди – ниже колена, или в пол. Если у девушки есть большое желание открыть верхнюю часть и выбрать глубокий вырез, в этом случае низ платья не должен содержать экстравагантных разрезов.

      Как рассказала дизайнер Анастасия Кузнецова, этому году не свойственна эпатажность, всё должно быть сдержанно. Мода идет к тому, чтобы выбирать демократичные вещи.

      Что касается мужчин, то для них, как и для женщин, главным вектором для выбора одежды должно стать слово «элегантность». Комфортно и в то же время модно молодой человек будет выглядеть и в свитере скандинавской тематики, например, с оленями или зимними узорами.

       «Если человек будет следовать своим ощущениям, комфорту, то это и будет его направлять к тому, чтобы он выглядел стильно и необычно», - отметила Анастасия Кузнецова.

      09:00, 14 декабря, 2017
      Анна Торхова
      335
      0
      #Ижевск\n#мода\n#Готовимся к Новому году\n#Удмуртия\n#одежда\n#дизайнеры

       

       

       

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