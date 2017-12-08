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      В выходные в Удмуртии похолодает

      12:35, 08 декабря, 2017
      Анна Торхова
      12:35, 08 декабря, 2017
      Анна Торхова
      469
      0
      #Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#морозы\n#температура воздуха\n#снег
      Фото: pixabay.com
      469
      0

      В ночь на понедельник температура понизится до -18, -23 градусов.

      Ижевск. Удмуртия. Ближайшие выходные в Удмуртии будут морозными. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.

      Существенных осадков в республике не ожидается, ветер стихнет.

      В ночь на субботу синоптики обещают -8,-13 градусов по Цельсию, днём -6, -9.

      В воскресенье температура опустится до -14, -19 градусов, а днём составит -11, -16.

      Самой холодной станет последняя ночь недели, специалисты прогнозируют -18, -23 градуса.

      Со вторника станет теплее и придёт снегопад.

      12:35, 08 декабря, 2017
      Анна Торхова
      469
      0
      #Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#морозы\n#температура воздуха\n#снег

       

       

       

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