В выходные в Удмуртии похолодает

В ночь на понедельник температура понизится до -18, -23 градусов.

Ижевск. Удмуртия. Ближайшие выходные в Удмуртии будут морозными. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.

Существенных осадков в республике не ожидается, ветер стихнет.

В ночь на субботу синоптики обещают -8,-13 градусов по Цельсию, днём -6, -9.

В воскресенье температура опустится до -14, -19 градусов, а днём составит -11, -16.

Самой холодной станет последняя ночь недели, специалисты прогнозируют -18, -23 градуса.

Со вторника станет теплее и придёт снегопад.