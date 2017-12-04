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      К концу недели в Удмуртии может похолодать до -15 градусов

      15:35, 04 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      15:35, 04 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      644
      0
      #Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#Гидрометцентр Удмуртии\n#погода в Удмуртии\n#погода в Ижевске
      Фото: pixabay.com
      644
      0

      Погода ближе к выходным ожидается без существенных осадков.

      Ижевск. Удмуртия. К концу недели в Удмуртии может похолодать до -15 градусов. Как сообщает в своей группе в Фейсбуке Удмуртский Гидрометцентр, погода ближе к выходным ожидается без существенных осадков.

      В ночь на вторник к республике подойдет активный фронт, он принесет снег (в западных районах республики мокрый снег). 5 декабря прогнозируется ветер с порывами до 15-17 м/с, слабая метель, снежные заносы на дорогах.

      «Температура воздуха в течение суток составит от -3, до +1 градуса по Цельсию.

      Снег временами будет наблюдаться в среду и четверг.

      «В конце недели ожидается погода без существенных осадков. Температурный фон к субботе, по предварительному анализу, понизится до -10,-15 градусов ночью и -6,-11 днем.

      15:35, 04 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      644
      0
      #Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#Гидрометцентр Удмуртии\n#погода в Удмуртии\n#погода в Ижевске

       

       

       

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