Погода ближе к выходным ожидается без существенных осадков.

Ижевск. Удмуртия. К концу недели в Удмуртии может похолодать до -15 градусов. Как сообщает в своей группе в Фейсбуке Удмуртский Гидрометцентр, погода ближе к выходным ожидается без существенных осадков.

В ночь на вторник к республике подойдет активный фронт, он принесет снег (в западных районах республики мокрый снег). 5 декабря прогнозируется ветер с порывами до 15-17 м/с, слабая метель, снежные заносы на дорогах.

«Температура воздуха в течение суток составит от -3, до +1 градуса по Цельсию.

Снег временами будет наблюдаться в среду и четверг.

«В конце недели ожидается погода без существенных осадков. Температурный фон к субботе, по предварительному анализу, понизится до -10,-15 градусов ночью и -6,-11 днем.