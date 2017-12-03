Жителей Удмуртии попросили быть осторожнее на дорогах

Возможен снежный накат и гололедица.

Ижевск. Удмуртия. Прошедший в выходные обильный снегопад повлиял на дорожную ситуацию в Удмуртии. На дорогах образовался снежный накат и гололедица.

ГИБДД МВД по Удмуртии обратилось к автомобилистам с просьбой быть предельно внимательными на дорогах.

На заснеженной трассе автомобильные шины легко теряют контакт с дорожным покрытием, и автомобиль может внезапно уйти в неуправляемый занос. Кроме того, значительно увеличивается тормозной путь транспортного средства. Даже незначительное превышение скорости, соответствующей сложным погодным условиям, может привести к ДТП.

На загородных дорогах необходимо по возможности исключить обгоны, даже на достаточном, на первый взгляд, расстоянии до встречного транспорта.

Пешеходов также попросили помнить, что зимой тормозной путь машин увеличивается, и не перебегать дорогу перед близко идущим транспортом, малолетних детей при переходе дороги брать на руки. При выходе из общественного транспорта нужно подождать, когда транспорт отойдет от остановки на достаточное расстояние, и дорога будет хорошо просматриваться в обе стороны.