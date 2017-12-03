  • $ 58.52 ↓
  • € 69.75 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Жителей Удмуртии попросили быть осторожнее на дорогах

      18:02, 03 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      18:02, 03 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      469
      0
      #ГИБДД\n#безопасность\n#погода\n#Удмуртия\n#зима
      Фото: ИА Сусанин
      469
      0

      Возможен снежный накат и гололедица.

      Ижевск. Удмуртия. Прошедший в выходные обильный снегопад повлиял на дорожную ситуацию в Удмуртии. На дорогах образовался снежный накат и гололедица.

      ГИБДД МВД по Удмуртии обратилось к автомобилистам с просьбой быть предельно внимательными на дорогах.

      На заснеженной трассе автомобильные шины легко теряют контакт с дорожным покрытием, и автомобиль может внезапно уйти в неуправляемый занос. Кроме того, значительно увеличивается тормозной путь транспортного средства. Даже незначительное превышение скорости, соответствующей сложным погодным условиям, может привести к ДТП.

      На загородных дорогах необходимо по возможности исключить обгоны, даже на достаточном, на первый взгляд, расстоянии до встречного транспорта.

      Пешеходов также попросили помнить, что зимой тормозной путь машин увеличивается, и не перебегать дорогу перед близко идущим транспортом, малолетних детей при переходе дороги брать на руки. При выходе из общественного транспорта нужно подождать, когда транспорт отойдет от остановки на достаточное расстояние, и дорога будет хорошо просматриваться в обе стороны.

      18:02, 03 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      469
      0
      #ГИБДД\n#безопасность\n#погода\n#Удмуртия\n#зима

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Ижевчанка, заказавшая в интернет-магазине телефон, получила кусок ДСП

      15:17, 30 ноября, 2017
      3934

      В Сарапуле нашли пропавшую 15-летнюю школьницу

      3596
      13:50, 27 ноября, 2017

      В Ижевске на улице Пойма насмерть сбили пешехода

      3498
      13:25, 30 ноября, 2017

      «Нива» перевернулась после столкновения с «Мерседесом» в Ижевске

      3009
      17:37, 30 ноября, 2017

      Главу Сарапула оштрафовали на 7 тыс рублей за нерасторопность

      2866
      08:30, 30 ноября, 2017

      МТС приготовила сказочное предложение к Новому году

      17:55, 30 ноября, 2017
      2169

      Александр Масляков покинул «Планету КВН»

      1523
      19:17, 01 декабря, 2017

      Медведев пообещал индексацию пенсий на месяц раньше

      1152
      16:53, 30 ноября, 2017

      Олега Табакова доставили в реанимацию

      990
      19:03, 27 ноября, 2017

      Верховный суд России разрешил подавать иски против соседей, курящих на балконе

      920
      17:22, 29 ноября, 2017

      Хакеры опубликовали в сети отрывки из фильма «Мстители: Война бесконечности»

      13:53, 27 ноября, 2017
      701

      Украинец взорвал 2 гранаты во время суда

      694
      17:35, 30 ноября, 2017

      Эксперты выбрали пять лучших эконом-смартфонов

      691
      15:34, 03 декабря, 2017

      Корону «Мисс Вселенная-2017» завоевала девушка из ЮАР

      633
      11:30, 27 ноября, 2017

      МОК лишил сборную России еще двух медалей Олимпиады в Сочи

      629
      09:25, 28 ноября, 2017

      Мультимедиа

      LIVE: Брифинг Александра Бречалова по ситуации с рухнувшим в Ижевске домом

      02 декабря, 2017

      Удмуртия в минуту: финансовые проблемы «Ижстали» и новый инженерно-саперный полк

      01 декабря, 2017

      Владимир Невоструев провел прием граждан в Ижевске

      01 декабря, 2017