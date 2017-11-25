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      В ижевском зоопарке моржи учатся танцевальным па и «тройным тулупам»

      16:00, 25 ноября, 2017
      16:00, 25 ноября, 2017
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      #зоопарк\n#животные\n#обучение\n#Ижевский зоопарк
      Фото: Зоопарк Удмуртии
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      В рамках юбилейных мероприятий зрителям покажут новую программу трюков.

      Ижевск. Удмуртия. В ижевском зоопарке моржи Ева, Энурмин и Сгата-Несейка готовят новую программу трюков. Как сообщили в пресс-службе учреждения, она будет посвящена юбилею зоопарка и представлена публике в новом году. 

      Тренировки у животных проходят каждый день.  Ева, Энурмин и Сгата-Несейка учатся надувать воздушные шарики, закидывать мяч в баскетбольное кольцо, исполнять танцевальные па и «тройные тулупы». 

      Кроме того отмечается, что восемьсот килограммовых красавцев также приучают к самостоятельной уборке. Моржи учатся уносить ведра и швабры. 

      «Мы полным ходом готовимся к юбилейным торжествам. И речь здесь идет не только о специалистах зоопарка. Наши любимые моржи уже вовсю разучивают новые элементы. Ева, Энурмин и Сгата-Несейка стараются на славу. <…> В новом году будем удивлять абсолютно новой программой! Таких трюков вы еще не видели!» - говорится в сообщении зоопарка. 

      16:00, 25 ноября, 2017
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      0
      #зоопарк\n#животные\n#обучение\n#Ижевский зоопарк

       

       

       

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