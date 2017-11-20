Вокалистка из Ижевска прошла отбор в шоу «Успех» на телеканале СТС

Девушка попала в четверку лучших исполнителей.

Ижевск. Удмуртия Певица из Ижевска Дарья Азиатцева прошла отбор в шоу «Успех» на телеканале СТС. Девушка попала в четверку лучших вокалистов проекта.

Участница исполнила песню «Стороною дождь» и получила от всех членов жюри положительные оценки. Далее, по правилам конкурса, девушка состязалась в музыкальном баттле с одним из участников проекта и победила. Теперь Дарья заняла кресло одного из вокалиста шоу.

Каждую неделю новые участники бросают вызов четырем лучшим певцам проекта и стремятся занять их место. Всех конкурсантов оценивает профессиональное жюри: звезда эстрады Филипп Киркоров, певица Нюша и рэпер Гнойный.

Теперь самое главное для ижевчанки – продержаться на кресле. Новые участники, которые получат положительные оценки от жюри, будут также соревноваться с Дарьей в баттле. Её задача – победить во всех вызовах конкурентов.

Отметим, что 17-летняя участница из Ижевска сейчас живёт в Москве и учится в государственном музыкальном училище эстрадного и джазового искусства.