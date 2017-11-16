Предпринимателя несколько раз привлекали к ответственности.

Ижевск. Удмуртия. Бизнес предпринимателя из Удмуртии закрыли за незаконную продажу табака и алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Удмуртии.

Сотрудники ведомства проводили проверки в отношении бизнесмена и не раз привлекали его к административной ответственности, но торговать продукцией предприниматель не прекращал.

Так, ИП Рустамов Н.М. оглы. продавал медицинский антисептический раствор (95%). Помимо этого, он торговал алкоголем (водка, бальзам) без сопроводительных документов.

Также предприниматель реализовывал табачные изделия рядом с учебным учреждением – на расстоянии менее 100 м.

В связи с многократными нарушениями прав потребителей, 15 сентября 2017 года суд удовлетворил иск ведомства о прекращении деятельности предпринимателя.