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      Бизнес предпринимателя из Удмуртии закрыли за незаконную продажу табака и алкоголя

      12:29, 16 ноября, 2017
      12:29, 16 ноября, 2017
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      #Ижевск\n#алкоголь\n#Удмуртия\n#индивидуальные предприниматели\n#табачная продукция
      Фото: pixabay.com
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      Предпринимателя несколько раз привлекали к ответственности.

      Ижевск. Удмуртия. Бизнес предпринимателя из Удмуртии закрыли за незаконную продажу табака и алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Удмуртии.

      Сотрудники ведомства проводили проверки в отношении бизнесмена и не раз привлекали его к административной ответственности, но торговать продукцией предприниматель не прекращал.

      Так, ИП Рустамов Н.М. оглы. продавал медицинский антисептический раствор (95%). Помимо этого, он торговал алкоголем (водка, бальзам) без сопроводительных документов.

      Также предприниматель реализовывал табачные изделия рядом с учебным учреждением – на расстоянии менее 100 м.

      В связи с многократными нарушениями прав потребителей, 15 сентября 2017 года суд удовлетворил иск ведомства о прекращении деятельности предпринимателя.

      12:29, 16 ноября, 2017
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      #Ижевск\n#алкоголь\n#Удмуртия\n#индивидуальные предприниматели\n#табачная продукция

       

       

       

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