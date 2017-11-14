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      В Удмуртии ожидается усиление ветра и дождь

      13:23, 14 ноября, 2017
      13:23, 14 ноября, 2017
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      #Ижевск\n#Дождь\n#Удмуртия\n#ветер\n#погода в Удмуртии\n#погода в Ижевске
      Фото: pixabay.com
      309
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      Ближе к концу недели в республике похолодает.

      Ижевск. Удмуртия. Усиление ветра и дождь ожидаются в Удмуртии в ближайшие сутки. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.

      В течение ближайшие ночи температура воздуха будет расти. Вечером от 0, +1 градуса по Цельсию, утром будет +2, +4. Ожидаются осадки преимущественно в виде дождя. Порывы ветра 14 и 15 ноября могут достигать 15-17 м/с.

      15 ноября прогнозируются слабые локальные осадки, мокрый снег и дождь. Температура воздуха в течение суток будет понижаться. В последующие дни в Удмуртию вернется минусовая температура: ночью до -5, днем до 0 градусов. Временами будет небольшой снег. На дорогах местами возможна гололедица.

      13:23, 14 ноября, 2017
      309
      0
      #Ижевск\n#Дождь\n#Удмуртия\n#ветер\n#погода в Удмуртии\n#погода в Ижевске

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