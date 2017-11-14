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      В Сарапуле появится промерное судно

      09:00, 14 ноября, 2017
      09:00, 14 ноября, 2017
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      #Сарапул\n#Удмуртия\n#госзакупки\n#Кама
      Фото: wikimedia.org
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      Помимо Сарапула, уникальное судно построят и для города Калач-на-Дону.

      Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле появится промерное судно. Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, помимо Сарапула такое плавучее сооружение будет построено и для города Калач-на-Дону.  

      Отметим, что основное назначение такого судна – измерять глубину мелководных рек, озёр и определять рельеф дна.

      Заказчиком «Промерного флота» выступило Федеральное казенное учреждение «Речводпуть». Начальная цена контракта составляет почти 198 млн рублей.

      Планируется, что работы подрядчик должен выполнить к 31 октября 2019 года.

      09:00, 14 ноября, 2017
      116
      0
      #Сарапул\n#Удмуртия\n#госзакупки\n#Кама

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