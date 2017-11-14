Помимо Сарапула, уникальное судно построят и для города Калач-на-Дону.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле появится промерное судно. Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, помимо Сарапула такое плавучее сооружение будет построено и для города Калач-на-Дону.

Отметим, что основное назначение такого судна – измерять глубину мелководных рек, озёр и определять рельеф дна.

Заказчиком «Промерного флота» выступило Федеральное казенное учреждение «Речводпуть». Начальная цена контракта составляет почти 198 млн рублей.

Планируется, что работы подрядчик должен выполнить к 31 октября 2019 года.