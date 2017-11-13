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      Дополнительные поезда из Ижевска в Москву буду курсировать в новогодние праздники

      14:00, 13 ноября, 2017
      14:00, 13 ноября, 2017
      98
      0
      #Ижевск\n#Новый год\n#Удмуртия\n#Российские железные дороги\n#поезда\n#праздники
      Фото: susanin.news
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      0

      Об этом сообщает пресс-служба Ижевского региона Горьковских железных дорог.

      Ижевск. Удмуртия. Дополнительные поезда сообщением Ижевск – Москва будут курсировать в новогодние праздничные дни. Об этом сообщает пресс-служба Ижевского региона Горьковских железных дорог.

      27, 28, 29 декабря, 6 января в 19:38 отправление из Ижевска, прибытие в Москву 28, 29, 30 декабря, 7 января соответственно в 17:38. Отправление из Москвы 29, 30, 31 декабря, 8 января в 2:10, прибытие в Ижевск этого же числа в 21:20.

      22, 27, 28, 29, 30 декабря, а также с 1 по 9 января в 3:22 из Ижевска, прибытие в Москву этого же числа в 21:29. Отправление из Москвы 23, 28, 29, 30, 31 декабря, а также с 2 по 10 января в 1:30, прибытие в Ижевск этого же числа в 20:00.

      28, 29 декабря, 1, 3, 5, 6, 7, 8 января в 8:00 отправление из Ижевска, прибытие в Москву 29, 30 декабря, 2, 4, 6, 7, 8, 9 января соответственно в 4:10. Отправление из Москвы 29, 30 декабря, 2, 4, 6, 7, 8, 9 января в 10:10, прибытие в Ижевск 30, 31 декабря, 3, 5, 7, 8, 9, 10 января соответственно в 5:56.

      7 и 8 января в 9:35 из Ижевска, прибытие в Москву 8 и 9 января соответственно в 4:30. Отправление из Москвы 8 и 9 января в 9:38, прибытие в Ижевск 9 и 10 января соответственно в 5:22.

      В расписании указано московское время.

      14:00, 13 ноября, 2017
      98
      0
      #Ижевск\n#Новый год\n#Удмуртия\n#Российские железные дороги\n#поезда\n#праздники

       

       

       

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