Дополнительные поезда из Ижевска в Москву буду курсировать в новогодние праздники

Об этом сообщает пресс-служба Ижевского региона Горьковских железных дорог.

Ижевск. Удмуртия. Дополнительные поезда сообщением Ижевск – Москва будут курсировать в новогодние праздничные дни. Об этом сообщает пресс-служба Ижевского региона Горьковских железных дорог.

27, 28, 29 декабря, 6 января в 19:38 отправление из Ижевска, прибытие в Москву 28, 29, 30 декабря, 7 января соответственно в 17:38. Отправление из Москвы 29, 30, 31 декабря, 8 января в 2:10, прибытие в Ижевск этого же числа в 21:20.

22, 27, 28, 29, 30 декабря, а также с 1 по 9 января в 3:22 из Ижевска, прибытие в Москву этого же числа в 21:29. Отправление из Москвы 23, 28, 29, 30, 31 декабря, а также с 2 по 10 января в 1:30, прибытие в Ижевск этого же числа в 20:00.

28, 29 декабря, 1, 3, 5, 6, 7, 8 января в 8:00 отправление из Ижевска, прибытие в Москву 29, 30 декабря, 2, 4, 6, 7, 8, 9 января соответственно в 4:10. Отправление из Москвы 29, 30 декабря, 2, 4, 6, 7, 8, 9 января в 10:10, прибытие в Ижевск 30, 31 декабря, 3, 5, 7, 8, 9, 10 января соответственно в 5:56.

7 и 8 января в 9:35 из Ижевска, прибытие в Москву 8 и 9 января соответственно в 4:30. Отправление из Москвы 8 и 9 января в 9:38, прибытие в Ижевск 9 и 10 января соответственно в 5:22.

В расписании указано московское время.