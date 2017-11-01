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      Зима близко: ежи, тенреки, барсуки и сурки в зоопарке Ижевска ушли в спячку

      15:02, 01 ноября, 2017
      15:02, 01 ноября, 2017
      63
      0
      #Ижевск\n#зоопарк\n#животные\n#Удмуртия\n#Ижевский зоопарк\n#зима
      Фото: pixabay.com
      63
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      Также к зимнему сну готовятся медведи.

      Ижевск. Удмуртия. В ижевском зоопарке в спячку ушли ёжики, тенреки, барсуки и сурки. Об этом информагентству «Сусанин» рассказала пресс-секретарь зоосада Юлия Самойлова.

      По ее словам, медведи спать еще не залегли, но уже готовятся. Приближение зимы и время, когда нужно уходить в спячку, они чувствуют на уровне биоритмов. Работники зоопарка выезжали в лес и собрали еловые ветки, которые станут подстилкой для животных.

      «Тут есть свои особенности: когда ещё нет первого мороза, тогда нет смысла собирать лапник, потому что он через несколько дней осыпается. Вот ждали первых морозов и привезли лапник. Мы отдаем его животному, и он уже сам как ему нужно делает подстилку себе», - рассказала Юлия Самойлова.

      Нужно отметить, что в отличие от хозяев леса, которые живут на воле, мишки в зоопарке уходят не в спячку, а погружаются в зимний сон. В течение самого холодного времени года они встают примерно два раза в неделю, чтобы поесть.

      «В природе они могут залечь в спячку, потому что у них не хватает еды. В зоопарке еды достаточно, и поэтому они периодически просыпаются, выходят поесть и потом уходят обратно в берлогу», - уточнила пресс-секретарь.

      15:02, 01 ноября, 2017
      63
      0
      #Ижевск\n#зоопарк\n#животные\n#Удмуртия\n#Ижевский зоопарк\n#зима

       

       

       

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