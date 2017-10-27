Антитеррористические учения провели в Сарапуле

Во время тренировки отрабатывались практические навыки по выявлению и пресечению противоправной деятельности.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле провели антитеррористические учения. Как сообщает пресс-служба управления ФСБ по Удмуртской Республике, мероприятия прошли в четверг, 26 октября.

Во время тренировки отрабатывались практические навыки функциональных групп по выявлению и пресечению террористической деятельности.

В мероприятии принимали участие сотрудники различных органов, подразделений и организаций: УФСБ России по Удмуртии, МВД по Удмуртской Республике, ГУ МЧС по Удмуртской Республике, ЦССИ ФСО России в Удмуртской Республике, УФСВНГ России по Удмуртской Республике, администрации муниципального образования «Сарапул», Ижевского территориального управления Горьковской железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги».

Проведенные учения позволили выработать решения, направленные на совершенствование мер по противодействию терроризму и повышение готовности задействованных сил и средств оперативного штаба Удмуртии.