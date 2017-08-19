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      150 млн рублей получит Удмуртия на завершение строительства реабилитационного центра для детей

      10:00, 19 августа, 2017
      10:00, 19 августа, 2017
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      #дети\n#Дмитрий Медведев\n#строительство\n#подростки\n#субсидии
      Фото: udmurt.ru
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      О выделении субсидии сообщил Дмитрий Медведев.  

      Ижевск. 150 миллионов рублей из федерального бюджета поступит в казну Удмуртии для завершения строительства Республиканского центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Решение об этом принял Председатель Правительства России Дмитрий Медведев, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики. 

      С помощью выделенной субсидии строительство учреждения планируют завершить в этом году. 

      Напомним, возведение объекта начали еще в 2014 году.  Планировалось, что услуги центра будут охватывать 1600 детей в год. Вместимость здания  составит 155 человек. В новом Центре появятся отделение диагностики и разработки индивидуального плана социальной реабилитации, стационар, отделение социально-медицинской реабилитации, отделение психолого-педагогической помощи, отделение социальной адаптации и профессиональной ориентации, организационно-методическое отделение

      10:00, 19 августа, 2017
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      #дети\n#Дмитрий Медведев\n#строительство\n#подростки\n#субсидии

       

       

       

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