150 млн рублей получит Удмуртия на завершение строительства реабилитационного центра для детей

О выделении субсидии сообщил Дмитрий Медведев.

Ижевск. 150 миллионов рублей из федерального бюджета поступит в казну Удмуртии для завершения строительства Республиканского центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Решение об этом принял Председатель Правительства России Дмитрий Медведев, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

С помощью выделенной субсидии строительство учреждения планируют завершить в этом году.

Напомним, возведение объекта начали еще в 2014 году. Планировалось, что услуги центра будут охватывать 1600 детей в год. Вместимость здания составит 155 человек. В новом Центре появятся отделение диагностики и разработки индивидуального плана социальной реабилитации, стационар, отделение социально-медицинской реабилитации, отделение психолого-педагогической помощи, отделение социальной адаптации и профессиональной ориентации, организационно-методическое отделение