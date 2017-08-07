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      В Ижевске пройдет всероссийская акция #ЯРОССИЯ

      10:40, 07 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      10:40, 07 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      233
      0
      #Ижевск\n#акция\n#конкурс\n#Россия\n#Удмуртия
      Фото: ИА "Сусанин"
      233
      0

      Мероприятие пройдет 12 августа в Летнем саду Горького.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдет всероссийская акция «ЯРОССИЯ» канала Россия-1. Как сообщают организаторы, мероприятие пройдет 12 августа в Летнем саду Горького.

      Оно начнется в 12:00 и продлится до 18:00.

      «Гости праздника смогут попробовать себя ведущим главного канала страны. Ну и конечно, каждый из вас сможет принять участие в масштабной фотосессии проекта «Я РОССИЯ», - говорится в сообщении.

      Во время праздника на сцене выступят детские коллективы со своими номерами. Также гости праздника смогут отправить специальную «Открытку из Ижевска», посвящённую Удмуртии.

      «Просим гостей подготовиться к отправке заранее: выписать адреса и индексы. Также напоминаем, что открытки абсолютно бесплатные, но марки необходимо принести с собой или купить прямо во время акции у представителей Почты России», - уточнили организаторы.

      Также канал Россия-1 совместно с ГТРК «Удмуртия» объявили старт флешмоба #ЯРоссияИжевск.

      Для участия нужно записать селфи-ролик, где произнести фразу «Я-Россия» и выложить его в соцсетях с хэштэгами #ЯРОССИЯИЖЕВСК и #ЯРОССИЯ. Авторы самого креативного ролика будут объявлены 12 августа и в подарок получат возможность попасть в эфир ГТРК Удмуртия, а также подписку на журнал NationalGeographicTraveler. Работы принимаются до 11 августа.

      10:40, 07 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      233
      0
      #Ижевск\n#акция\n#конкурс\n#Россия\n#Удмуртия

       

       

       

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