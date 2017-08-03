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      Блины и каша, эх, Раша: пользователи пабликов MDK и Mash обсуждают битву за кашу в Ижевске

      22:01, 03 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      22:01, 03 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      303
      0
      #Ижевск\n#казус\n#Удмуртия\n#праздники
      Фото: vk.com/mash
      303
      0

      Случай произошел на национальном празднике Виль в Ижевске.

      Ижевск. Удмуртия. Пользователи популярных пабликов MDK и Mash Вконтакте обсуждают битву за кашу в Ижевске. Случай произошел на национальном празднике Виль в Козьем парке Ижевска.

      На видео видно как несколько десятков пожилых женщин устроили «бойню» за бесплатное блюдо.

      «Люди, вас снимают, какие вы дикие», - кричит одна из свидетельниц, однако эта фраза никак не влияет на ситуацию, и гости праздника продолжают толкать друг друга, ради места в «очереди».

      Спустя 30 минут после публикации ролик уже набрал более 120 тыс. просмотров.

       
       
      22:01, 03 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      303
      0
      #Ижевск\n#казус\n#Удмуртия\n#праздники

       

       

       

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