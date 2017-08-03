Блины и каша, эх, Раша: пользователи пабликов MDK и Mash обсуждают битву за кашу в Ижевске

Случай произошел на национальном празднике Виль в Ижевске.

Ижевск. Удмуртия. Пользователи популярных пабликов MDK и Mash Вконтакте обсуждают битву за кашу в Ижевске. Случай произошел на национальном празднике Виль в Козьем парке Ижевска.

На видео видно как несколько десятков пожилых женщин устроили «бойню» за бесплатное блюдо.

«Люди, вас снимают, какие вы дикие», - кричит одна из свидетельниц, однако эта фраза никак не влияет на ситуацию, и гости праздника продолжают толкать друг друга, ради места в «очереди».

Спустя 30 минут после публикации ролик уже набрал более 120 тыс. просмотров.