Концерт пройдет вечером на центральной площади города.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске в День города выступит Сати Казанова. Как сообщает сайт города, концерт пройдет вечером 26 августа на центральной площади города.

«Празднование 82-го дня рождения нашего города будет проходить в течение всего дня. Площадки формируются таким образом, чтобы учесть интересы зрителей всех возрастных групп», - говорится в сообщении.

В этот день пройдет также праздник первоклассников, велогонка дошколят и другие интересные события.

Напомним, что Сати Казанова является бывшей участницей российской женской группы «Фабрика» (2002—2010), которая выступила с концертом в Ижевске на День Города этим летом.