На следующей неделе ожидается постепенное понижение температуры.

Ижевск. Удмуртия. Дожди и грозы придут на территорию Удмуртии в ближайшие выходные. Как сообщает Удмуртский Гидрометцентр, на следующей неделе ожидается постепенное понижение температуры.

В пятницу, 4 августа, днем ожидается погода без существенных осадков, а температура воздуха в послеобеденное время составит 23-27 градусов по Цельсию в тени.

В субботу и воскресенье регион пересечет очередной фронт.

«Дожди, местами грозы прогнозируются во второй половине дня субботы и в ночь на воскресенье», - рассказали синоптики.

Днем в воскресенье в отдельных районах Удмуртии не исключены дожди. Температура воздуха днем в субботу составит 20-25 градусов, в воскресенье 19-23 градуса.