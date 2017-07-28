Грозы, ливни и град могут прийти в Удмуртию 28 июля

Такая погода сохранится до 22:00.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии местами ожидаются грозы, ливни и град. Как сообщает пресс-служба администрации Ижевска, такая погода сохранится до 22:00 28 июля.

Ижевчан предупреждают, что при сильных краткосрочных ливнях вода скапливается на отдельных участках дороги из-за рельефа местности и чрезмерной нагрузки на ливневую канализацию. В столице Удмуртии такими являются следующие улицы:

- улица Орджоникидзе, у завода «Нефтемаш»;

- улица Ленина (напротив здания ул. Ленина,152);

- улица 40 лет Победы (напротив здания ул. 40 лет Победы,138);

- улица Чугуевского перекресток с ул. К.Маркса;

- улица Петрова - ул. Т.Барамзиной в районе ТЦ «Зебра»;

- улица Союзная, в районе ТЦ «Метро»;

- улица Кирова, у р. Подборенка;

- улица 40 лет ВЛКСМ - улица Холмогорова, ТЦ «Талисман»;

- улица Глинки;

- улица Новостроительная, 29;

- улица Гагарина.