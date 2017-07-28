Грозы, ливни и град могут прийти в Удмуртию 28 июля

Такая погода сохранится до 22:00.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии местами ожидаются грозы, ливни и град. Как сообщает пресс-служба администрации Ижевска, такая погода сохранится до 22:00 28 июля.
Ижевчан предупреждают, что при сильных краткосрочных ливнях вода скапливается на отдельных участках дороги из-за рельефа местности и чрезмерной нагрузки на ливневую канализацию. В столице Удмуртии такими являются следующие улицы:
- улица Орджоникидзе, у завода «Нефтемаш»;
- улица Ленина (напротив здания ул. Ленина,152);
- улица 40 лет Победы (напротив здания ул. 40 лет Победы,138);
- улица Чугуевского перекресток с ул. К.Маркса;
- улица Петрова - ул. Т.Барамзиной в районе ТЦ «Зебра»;
- улица Союзная, в районе ТЦ «Метро»;
- улица Кирова, у р. Подборенка;
- улица 40 лет ВЛКСМ - улица Холмогорова, ТЦ «Талисман»;
- улица Глинки;
- улица Новостроительная, 29;
- улица Гагарина.