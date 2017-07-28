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      Грозы, ливни и град могут прийти в Удмуртию 28 июля

      16:35, 28 июля, 2017
      16:35, 28 июля, 2017
      125
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      #Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#погода в Удмуртии\n#погода в Ижевске
      Фото: @arzik2
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      Такая погода сохранится до 22:00.

      Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии местами ожидаются грозы, ливни и град. Как сообщает пресс-служба администрации Ижевска, такая погода сохранится до 22:00 28 июля.

      Ижевчан предупреждают, что при сильных краткосрочных ливнях вода скапливается на отдельных участках дороги из-за рельефа местности и чрезмерной нагрузки на ливневую канализацию. В столице Удмуртии такими являются следующие улицы:

      - улица Орджоникидзе, у завода «Нефтемаш»;

      - улица Ленина (напротив здания ул. Ленина,152);

      - улица 40 лет Победы (напротив здания ул. 40 лет Победы,138);

      - улица Чугуевского перекресток с ул. К.Маркса;

      - улица Петрова - ул. Т.Барамзиной в районе ТЦ «Зебра»;

      - улица Союзная, в районе ТЦ «Метро»;

      - улица Кирова, у р. Подборенка;

      - улица 40 лет ВЛКСМ - улица Холмогорова, ТЦ «Талисман»;

      - улица Глинки;

      - улица Новостроительная, 29;

      - улица Гагарина.

      16:35, 28 июля, 2017
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      #Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#погода в Удмуртии\n#погода в Ижевске

       

       

       

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