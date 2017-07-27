Пять незаконных свалок ликвидировали в Малопургинском районе

Скопления бытового мусора находились в муниципальных образованиях Норьинское, Старомоньинское, Кечёвское.

Малая Пурга. Удмуртия. В Малопургинском районе Удмуртии ликвидировали пять несанкционированных свалок. Об этом сообщает пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов по республике.

Скопления бытового мусора находились на территории муниципальных образований Норьинское, Старомоньинское, Кечёвское.

«Добиться наведения порядка удалось путём выставления судебным приставом-исполнителем Малопургинского районного отдела неоднократных требований об исполнении требований исполнительного документа, вынесении постановления о взыскании исполнительского сбора, который составляет 50 тыс. рублей для юридических лиц», - пояснил и.о. главного судебного пристава Удмуртии Игорь Наговицын.

В результате с этими муниципальными образованиями заключены договоры с дорожным предприятием на вывоз мусора.