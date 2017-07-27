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      Пять незаконных свалок ликвидировали в Малопургинском районе

      12:45, 27 июля, 2017
      12:45, 27 июля, 2017
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      #Малая Пурга\n#ФССП\n#мусор\n#свалки
      Фото: pixabay.com
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      Скопления бытового мусора находились в муниципальных образованиях Норьинское, Старомоньинское, Кечёвское.

      Малая Пурга. Удмуртия. В Малопургинском районе Удмуртии ликвидировали пять несанкционированных свалок. Об этом сообщает пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов по республике.

      Скопления бытового мусора находились на территории муниципальных образований Норьинское, Старомоньинское, Кечёвское.

      «Добиться наведения порядка удалось путём выставления судебным приставом-исполнителем Малопургинского районного отдела неоднократных требований об исполнении требований исполнительного документа, вынесении постановления о взыскании исполнительского сбора, который составляет 50 тыс. рублей для юридических лиц», - пояснил и.о. главного судебного пристава Удмуртии Игорь Наговицын.

      В результате с этими муниципальными образованиями заключены договоры с дорожным предприятием на вывоз мусора. 

      12:45, 27 июля, 2017
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      #Малая Пурга\n#ФССП\n#мусор\n#свалки

       

       

       

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