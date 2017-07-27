  • $ 59.91 ↑
  • € 69.68 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Слушатели #LoveRadio в Ижевске могут выиграть «проездной билет» в кино на полгода

      10:46, 27 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      10:46, 27 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      98
      0
      #Ижевск\n#реклама\n#кино\n#Удмуртия\n#призы
      Фото: pixabay.com
      98
      0

      Также в прямом эфире ведущие разыграют два сертификата номиналом 1000 рублей каждый на приобретение итальянских аксессуаров в магазине Fabretti.

      Ижевск. Удмуртия. Слушатели #LoveRadio в Ижевске могут выиграть «проездной билет» в кино на полгода. Также в прямом эфире ведущие разыграют два сертификата номиналом 1000 рублей каждый на приобретение итальянских аксессуаров в магазине Fabretti.

      Отметим, что у LoveRadio изменился номер телефона прямого эфира 775-978.

      Призы вы можете выиграть ежедневно, по будням, с 13:00 до 14:00, на волне 97,8 FM в эфире программа BigLoveMessage с проектом «Лето Твоей Мечты»!

      Сегодня в студии радиостанции ведущий Дмитрий Аверин. В гостях LOVE RADIO Юлия Соловьёва – директор магазина модных итальянских аксессуаров «Fabretti». Вместе с ней в эфире проведут розыгрыш двух сертификатов номиналом 1000 рублей.

      В середине программы, по традиции, разыграют два билета в киноцентр Роликс на любой фильм и на любой сеанс.

      Во второй части программы в гостях LOVE RADIO директор кинотеатра «Дружба» –Татьяна Володина.  Вместе с гостьей мы разыграем эксклюзивный «проездной билет в кино» на 6 месяцев!

      Присоединяйся, слушай и выигрывай!

      А в группе ВК LOVE RADIO в Ижевске сегодня главный приз дня - книга Александра Кондрашова «100 и 1 шаг к вашей стройности» от центра снижения веса «Доктор Борменталь».

      Наш новый номер viber, telegram и whatsapp: +7(922)-522-47-44. 

      Приветы любимым, поздравления оставляйте в комментариях или специальном обсуждении наших групп Вконтакте и Facebook.  А можно отправить и sms-сообщение: пишите латинскими буквами «LOVE», наберите текст сообщения и отправьте на короткий номер 4647. Стоимость сообщения – 6 руб. 20 коп. с НДС. 

      10:46, 27 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      98
      0
      #Ижевск\n#реклама\n#кино\n#Удмуртия\n#призы

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Смертельное ДТП на Сарапульском тракте: два человека скончались на месте

      21:05, 22 июля, 2017
      10050

      Трагедия на Удмуртской, большой улов и показания агента КГБ об убийстве Джона Кеннеди: что произошло минувшей ночью

      9730
      08:00, 25 июля, 2017

      Фото и видео эксклюзивной Lada Vesta SW Cross ижевского автозавода появились в соцсетях

      3365
      15:45, 20 июля, 2017

      Руководителя «Фармаимпекс» в Удмуртии привлекли к уголовной ответственности за уклонение от налогов

      2734
      18:14, 21 июля, 2017

      Вечерняя поездка по ступеням набережной может обойтись ижевчанке в полмиллиона рублей

      2675
      13:25, 25 июля, 2017

      В Санкт-Петербурге появились сугробы после града

      21:29, 22 июля, 2017
      1047

      Известная телеведущая Елена Миронова скончалась в Москве

      957
      14:19, 23 июля, 2017

      В Приморье фото- и видеокамеры зафиксировали медведицу с рекордным количеством медвежат

      841
      09:10, 21 июля, 2017

      В Госдуме России одобрили введение запрета на бесплатный провоз багажа

      714
      10:20, 20 июля, 2017

      Жители России назвали худшие фильмы и сериалы 2017 года

      686
      18:01, 22 июля, 2017

      Тело Сальвадора Дали извлекли из склепа

      12:19, 21 июля, 2017
      1547

      Британские подводники обнаружили ящик с золотом на затопленном немецком корабле

      803
      17:40, 23 июля, 2017

      В Испании при невыясненных обстоятельствах убили и пытались сжечь россиянку

      802
      11:20, 21 июля, 2017

      Facebook разрабатывает собственный модульный смартфон

      798
      15:30, 22 июля, 2017

      Вокалист группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой

      788
      23:40, 20 июля, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: задержание террориста и долги по кредитам

      26 июля, 2017

      Задержание террориста

      26 июля, 2017

      Склад с оружием обнаружен в Ижевске

      26 июля, 2017