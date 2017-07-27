Также в прямом эфире ведущие разыграют два сертификата номиналом 1000 рублей каждый на приобретение итальянских аксессуаров в магазине Fabretti.

Ижевск. Удмуртия. Слушатели #LoveRadio в Ижевске могут выиграть «проездной билет» в кино на полгода. Также в прямом эфире ведущие разыграют два сертификата номиналом 1000 рублей каждый на приобретение итальянских аксессуаров в магазине Fabretti.

Отметим, что у LoveRadio изменился номер телефона прямого эфира 775-978.

Призы вы можете выиграть ежедневно, по будням, с 13:00 до 14:00, на волне 97,8 FM в эфире программа BigLoveMessage с проектом «Лето Твоей Мечты»!

Сегодня в студии радиостанции ведущий Дмитрий Аверин. В гостях LOVE RADIO Юлия Соловьёва – директор магазина модных итальянских аксессуаров «Fabretti». Вместе с ней в эфире проведут розыгрыш двух сертификатов номиналом 1000 рублей.

В середине программы, по традиции, разыграют два билета в киноцентр Роликс на любой фильм и на любой сеанс.

Во второй части программы в гостях LOVE RADIO директор кинотеатра «Дружба» –Татьяна Володина. Вместе с гостьей мы разыграем эксклюзивный «проездной билет в кино» на 6 месяцев!

Присоединяйся, слушай и выигрывай!

А в группе ВК LOVE RADIO в Ижевске сегодня главный приз дня - книга Александра Кондрашова «100 и 1 шаг к вашей стройности» от центра снижения веса «Доктор Борменталь».

Наш новый номер viber, telegram и whatsapp: +7(922)-522-47-44.

Приветы любимым, поздравления оставляйте в комментариях или специальном обсуждении наших групп Вконтакте и Facebook. А можно отправить и sms-сообщение: пишите латинскими буквами «LOVE», наберите текст сообщения и отправьте на короткий номер 4647. Стоимость сообщения – 6 руб. 20 коп. с НДС.