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      Впервые в Ижевске открылась «Всероссийская ярмарка в Устиновском районе»

      10:00, 26 июля, 2017
      10:00, 26 июля, 2017
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      #общество\n#Ижевск\n#реклама\n#Удмуртия\n#покупки
      Фото: ВЦ Удмуртия
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      Предприятия из 23 регионов России представят на ней разнообразный, интересный товар.

      Ижевск. Удмуртия. Впервые в Ижевске у торгово-развлекательного комплекса «Столица» открылась многоотраслевая ярмарка с участием предприятий из разных уголков России. На 6 дней - с 26 по 31 июля - жители восточной части города и гости этого района имеют возможность окунуться в атмосферу ярмарки и познакомиться с оригинальными товарами.

      На ярмарку приехали представители более 60 предприятий из 23 регионов России. Среди них производители из Челябинской, Тверской, Тульской, Оренбургской областей, Краснодарского края и других регионов России, а также Белоруссии.

      В комфортабельном павильоне горожанам предлагается хороший ассортимент товаров: одежда для жарких и прохладных летних дней из приятного костромского льна, хлопка, монгольского кашемира, оренбургского пуха, к ним - оригинальные сумки; хороший ассортимент аксессуаров: платки и палантины, в  том числе шелковые ручной работы; скифские украшения, арабская парфюмерия, соленое мыло; «умные» и необычные полезные товары для  дома и сада.
      К вкусным застольям: шикарные мясные деликатесы приготовленные специально к ярмарке по итальянским и испанским технологиям, якутские и сахалинские рыбные ассорти, вьетнамский чай и кофе, абхазские сыры и специи, краснодарские фруктовые ткемали, турецкий айран, мармелад ручной работы с разнообразной гаммой потрясающих ароматов и вкусов, пастила древних русских традиций и много других товаров для интересных летних дней.

       

      Режим работы: 26-30 июля (среда - воскресенье) 10:00 до 19:00, 31 июля (понедельник) 10:00-16:00.

      Контроль качества продукции и услуг по телефону 56-10-28

      Группы в соцсетях: Вконтакте, facebook.

      10:00, 26 июля, 2017
      0
      #общество\n#Ижевск\n#реклама\n#Удмуртия\n#покупки

       

       

       

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