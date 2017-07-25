Душ может появиться в «южных» поездах из Ижевска

Сегодня пассажиры со всеми удобствами смогут доехать до Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

Ижевск. Удмуртия. В поездах, которые следуют из Ижевска в южных направлениях, может появиться душевая кабинка. Как сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги, это зависит от их востребованности пассажирами.

На сегодняшний день душем оборудованы поезда следующие из столицы Удмуртии в трех направлениях: Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Они находятся в штабных вагонах и доступны во время всего пути. Стоимость услуги – 150 рублей. При желании пассажир может также приобрести душевые принадлежности: полотенца, гель для душа, тапочки и т.д.

С начала летних пассажирских перевозок душевыми кабинами в поездах воспользовались более 30 пассажиров.

Напомним, что ранее уже сообщалось о том, что душ появился в фирменных поездах, следующих из Ижевска в Москву и Санкт-Петербург.