Жара вернется в Удмуртию в выходные

Среда и пятница в республике будут дождливыми.

Ижевск. Удмуртия. Пришедшее в Удмуртию лето внезапно сменилось холодом. Однако расстраиваться пока не стоит. Как сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра, жара вернется в республику уже к выходным.

«Сегодня на погоду республики оказывает влияние циклон. <…> Днем в отдельных районах сохранятся дожди, будет прохладно - всего до 16-21 градусов по Цельсию», - отмечают синоптики.

Со среды температура воздуха постепенно будет повышаться. Днем 26 и 28 июля ожидаются дожди. В среду столбики термометров поднимутся до +19, +24 градусов. В четверг, 27 июля, существенных осадков ждать не стоит, воздух прогреется до +21, +26 градусов. В последний рабочий день недели ожидается до +23, +28 градусов.

В выходные в тени будет до +24, +29 градусов, в послеобеденное время возможны грозы.