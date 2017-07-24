Сильные дожди ожидаются в Удмуртии

Ижевчан предупреждают о возможности подтопления дорог.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии местами в понедельник, 24 июля, ожидаются сильные дожди. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Жителей Ижевск предупреждают о том, что во время непогоды некоторые улицы города может затопить. Такими участками являются:

- улица Орджоникидзе, у завода «Нефтемаш»;

- улица Ленина (напротив здания ул. Ленина,152);

- улица 40 лет Победы (напротив здания ул. 40 лет Победы,138);

- улица Чугуевского перекресток с улицей Карла Маркса;

- улица Петрова - улица Татьяны Барамзиной в районе ТЦ «Зебра»;

- улица Союзная, в районе ТЦ «Метро»;

- улица Кирова, у р. Подборенка;

- улица 40 лет ВЛКСМ - ул. Холмогорова, ТЦ «Талисман»;

- улица Глинки;

- улица Новостроительная, 29;

- улица Гагарина.