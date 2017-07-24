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      Сильные дожди ожидаются в Удмуртии

      10:01, 24 июля, 2017
      10:01, 24 июля, 2017
      592
      0
      #Ижевск\n#погода\n#Дождь\n#Удмуртия\n#погода в Удмуртии\n#погода в Ижевске
      Фото: @arzik2
      592
      0

      Ижевчан предупреждают о возможности подтопления дорог.

      Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии местами в понедельник, 24 июля, ожидаются сильные дожди.  Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

      Жителей Ижевск предупреждают о том, что во время непогоды некоторые улицы города может затопить. Такими участками являются:

      - улица Орджоникидзе, у завода «Нефтемаш»;

      - улица Ленина (напротив здания ул. Ленина,152);

      - улица 40 лет Победы (напротив здания ул. 40 лет Победы,138);

      - улица Чугуевского перекресток с улицей Карла Маркса;

      - улица Петрова - улица Татьяны Барамзиной в районе ТЦ «Зебра»;

      - улица Союзная, в районе ТЦ «Метро»;

      - улица Кирова, у р. Подборенка;

      - улица 40 лет ВЛКСМ - ул. Холмогорова, ТЦ «Талисман»;

      - улица Глинки;

      - улица Новостроительная, 29;

      - улица Гагарина.

      10:01, 24 июля, 2017
      592
      0
      #Ижевск\n#погода\n#Дождь\n#Удмуртия\n#погода в Удмуртии\n#погода в Ижевске

       

       

       

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