В Ижевске ожидаются грозы, ливни и град

Такая погода может сохраниться до 23:00.

Ижевск. Удмуртия. Грозы, ливневые дожди и град ожидаются в отдельных районах Ижевска в ближайший час. Как сообщает пресс-служба администрации города, такая погода сохранится до 23:00.

Власти города предупреждают, что при ливнях дождевая вода скапливается на отдельных участках дорог. В столице Удмуртии такими участками являются:

- улица Орджоникидзе, у завода «Нефтемаш»;

- улица Ленина (напротив здания улица Ленина,152);

- улица 40 лет Победы (напротив здания по улице 40 лет Победы,138);

- улица Чугуевского перекресток с улицей Карла Маркса;

- улица Петрова - улица Татьяны Барамзиной в районе ТЦ «Зебра»;

- улица Союзная, в районе ТЦ «Метро»;

- улица Кирова, у р. Подборенка;

- улица 40 лет ВЛКСМ - ул. Холмогорова, ТЦ «Талисман»;

- улица Глинки;

- улица Новостроительная, 29;

- улица Гагарина.

Горожанам рекомендуют по возможности не выходить на улицу, воздержаться от поездок и прогулок, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не прятаться под деревьями, а переждать грозу в капитальных строениях.