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      В Ижевске ожидаются грозы, ливни и град

      17:10, 21 июля, 2017
      17:10, 21 июля, 2017
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      #Ижевск\n#погода\n#грозы\n#Удмуртия\n#ливни\n#погода в Ижевске
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      Такая погода может сохраниться до 23:00.

      Ижевск. Удмуртия. Грозы, ливневые дожди и град ожидаются в отдельных районах Ижевска в ближайший час. Как сообщает пресс-служба администрации города, такая погода сохранится до 23:00.

      Власти города предупреждают, что при ливнях дождевая вода скапливается на отдельных участках дорог. В столице Удмуртии такими участками являются:

      - улица Орджоникидзе, у завода «Нефтемаш»;

      - улица Ленина (напротив здания улица Ленина,152);

      - улица 40 лет Победы (напротив здания по улице 40 лет Победы,138);

      - улица Чугуевского перекресток с улицей Карла Маркса;

      - улица Петрова - улица Татьяны Барамзиной в районе ТЦ «Зебра»;

      - улица Союзная, в районе ТЦ «Метро»;

      - улица Кирова, у р. Подборенка;

      - улица 40 лет ВЛКСМ - ул. Холмогорова, ТЦ «Талисман»;

      - улица Глинки;

      - улица Новостроительная, 29;

      - улица Гагарина.

      Горожанам рекомендуют по возможности не выходить на улицу, воздержаться от поездок и прогулок, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не прятаться под деревьями, а переждать грозу в капитальных строениях. 

      17:10, 21 июля, 2017
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      #Ижевск\n#погода\n#грозы\n#Удмуртия\n#ливни\n#погода в Ижевске

       

       

       

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