В Ижевске ожидаются грозы, ливни и град

Такая погода может сохраниться до 23:00.
Ижевск. Удмуртия. Грозы, ливневые дожди и град ожидаются в отдельных районах Ижевска в ближайший час. Как сообщает пресс-служба администрации города, такая погода сохранится до 23:00.
Власти города предупреждают, что при ливнях дождевая вода скапливается на отдельных участках дорог. В столице Удмуртии такими участками являются:
- улица Орджоникидзе, у завода «Нефтемаш»;
- улица Ленина (напротив здания улица Ленина,152);
- улица 40 лет Победы (напротив здания по улице 40 лет Победы,138);
- улица Чугуевского перекресток с улицей Карла Маркса;
- улица Петрова - улица Татьяны Барамзиной в районе ТЦ «Зебра»;
- улица Союзная, в районе ТЦ «Метро»;
- улица Кирова, у р. Подборенка;
- улица 40 лет ВЛКСМ - ул. Холмогорова, ТЦ «Талисман»;
- улица Глинки;
- улица Новостроительная, 29;
- улица Гагарина.
Горожанам рекомендуют по возможности не выходить на улицу, воздержаться от поездок и прогулок, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не прятаться под деревьями, а переждать грозу в капитальных строениях.