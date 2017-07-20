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      МВД по Удмуртии получило 48 новых служебных автомобилей

      12:50, 20 июля, 2017
      12:50, 20 июля, 2017
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      #МВД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#автомобилисты\n#МВД Удмуртии\n#автомобиль
      Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики
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      Машины поступили в распоряжение дежурных частей, сотрудников уголовного розыска, подразделений экономической безопасности.

      Ижевск. Удмуртия. 48 новых служебных автомобилей получили подразделения МВД по Удмуртии. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, машины закуплены на средства из федерального бюджета.

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      Автомобили поступят в распоряжение дежурных частей, сотрудников уголовного розыска, подразделений экономической безопасности.

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      Как отметил министр внутренних дел Удмуртии Александр Первухин, за 3 года на 100% обновлён автопарк МВД. В прошлом году завершилась федеральная программа «Сельский участковый», в результате которой участковые уполномоченные получили оргтехнику, средства связи, а также на их службу поступили более 80 автомашин.

      12:50, 20 июля, 2017
      261
      0
      #МВД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#автомобилисты\n#МВД Удмуртии\n#автомобиль

       

       

       

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