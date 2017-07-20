МВД по Удмуртии получило 48 новых служебных автомобилей

Машины поступили в распоряжение дежурных частей, сотрудников уголовного розыска, подразделений экономической безопасности.

Ижевск. Удмуртия. 48 новых служебных автомобилей получили подразделения МВД по Удмуртии. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, машины закуплены на средства из федерального бюджета.





Автомобили поступят в распоряжение дежурных частей, сотрудников уголовного розыска, подразделений экономической безопасности.





Как отметил министр внутренних дел Удмуртии Александр Первухин, за 3 года на 100% обновлён автопарк МВД. В прошлом году завершилась федеральная программа «Сельский участковый», в результате которой участковые уполномоченные получили оргтехнику, средства связи, а также на их службу поступили более 80 автомашин.