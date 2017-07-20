Госдолг Удмуртии за месяц увеличился на 4,5 млрд рублей

По состоянию на 1 июля 2017 года он составил 51,5 млрд рублей.

Ижевск. Удмуртия. Государственный внутренний долг Удмуртии на 1 июля 2017 года составил 51,5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов республики.

Отметим, что по сравнению с предыдущим месяцем сумма долга выросла на 4,5 млрд рублей (госдолг в июне – 46,97 млрд рублей). Резкий рост объясняется тем, что в июне республика досрочно вернула в федеральный бюджет ранее полученные бюджетные кредиты в сумме 14,6 млрд рублей.

29 июня Удмуртии предоставили кредит из федерального бюджета на замещение долговых обязательств в сумме 15 млрд рублей, из которых 12 млрд 480,9 млн рублей направлено на погашение банковских кредитов с наиболее высокими процентными ставками. Оставшуюся часть – 2,6 млн рублей – в июле направят на погашение долговых обязательств перед Управлением Федерального казначейства по Удмуртии

Расходы на обслуживание государственного долга региона на 1 июля 2017 года составили 1 млрд 841,4 млн рублей.