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      Госдолг Удмуртии за месяц увеличился на 4,5 млрд рублей

      12:23, 20 июля, 2017
      12:23, 20 июля, 2017
      257
      0
      #Ижевск\n#Минфин\n#Удмуртия\n#госдолг\n#деньги\n#финансы и деньги
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      По состоянию на 1 июля 2017 года он составил 51,5 млрд рублей.

      Ижевск. Удмуртия. Государственный внутренний долг Удмуртии на 1 июля 2017 года составил 51,5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов республики.

      Отметим, что по сравнению с предыдущим месяцем сумма долга выросла на 4,5 млрд рублей (госдолг в июне – 46,97 млрд рублей). Резкий рост объясняется тем, что в июне республика досрочно вернула в федеральный бюджет ранее полученные бюджетные кредиты в сумме 14,6 млрд рублей.

      29 июня Удмуртии предоставили кредит из федерального бюджета на замещение долговых обязательств в сумме 15 млрд рублей, из которых 12 млрд 480,9 млн рублей направлено на погашение банковских кредитов с наиболее высокими процентными ставками. Оставшуюся часть – 2,6 млн рублей – в июле направят на погашение долговых обязательств перед Управлением Федерального казначейства по Удмуртии

      Расходы на обслуживание государственного долга региона на 1 июля 2017 года составили 1 млрд 841,4 млн рублей. 

      12:23, 20 июля, 2017
      257
      0
      #Ижевск\n#Минфин\n#Удмуртия\n#госдолг\n#деньги\n#финансы и деньги

       

       

       

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