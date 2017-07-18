Движение транспорта ограничат на 6 железнодорожных переездах Удмуртии

С 20 по 30 июля дорожники проведут ремонт на данных участках.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии временно ограничат движение на 6 железнодорожных переездах. Как сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги, с 20 по 30 июля на этих участках сделают ремонт.

Работы будут проводиться:

– на железнодорожном переезде 52 км (станция Вожой) в ночь с 20 на 21 июля с 23:00 до 5:00;

– на железнодорожном переезде 138 км (Ижевск, улица Лесозаводская) 23 июля с 8:00 до 17:00;

– на железнодорожном переезде 29 км перегона Люкшудья – Азино (деревня Синтек) 26 июля с 9:00 до 16:00;

– на железнодорожном переезде 45 км перегона Позимь – Вожой (Аэропорт) в ночь с 27 на 28 июля с 23:00 до 5:00;

– на железнодорожном переезде 86 км (станция Кварса) в ночь с 28 на 29 июля с 21:00 до 2:00;

– на железнодорожном переезде 139 км (Ижевск, пер. Интернациональный) 30 июля с 8:00 до 17:00.

В указанное время пропускать автотранспорт через железнодорожные переезды будут по одной полосе, будут работать регулировщики.