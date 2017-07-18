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      Движение транспорта ограничат на 6 железнодорожных переездах Удмуртии

      16:50, 18 июля, 2017
      16:50, 18 июля, 2017
      163
      0
      #благоустройство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#автомобилисты\n#ремонт дорог\n#ремонты\n#железная дорога\n#ремонт\n#автомобиль
      Фото: pixabay.com
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      С 20 по 30 июля дорожники проведут ремонт на данных участках.

      Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии временно ограничат движение на 6 железнодорожных переездах. Как сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги, с 20 по 30 июля на этих участках сделают ремонт.  

      Работы будут проводиться:

      – на железнодорожном переезде 52 км (станция Вожой) в ночь с 20 на 21 июля с 23:00 до 5:00;

      – на железнодорожном переезде 138 км (Ижевск, улица Лесозаводская) 23 июля с 8:00 до 17:00;

      – на железнодорожном переезде 29 км перегона Люкшудья – Азино (деревня Синтек) 26 июля с 9:00 до 16:00;

      – на железнодорожном переезде 45 км перегона Позимь – Вожой (Аэропорт) в ночь с 27 на 28 июля с 23:00 до 5:00;

      – на железнодорожном переезде 86 км (станция Кварса) в ночь с 28 на 29 июля с 21:00 до 2:00;

      – на железнодорожном переезде 139 км (Ижевск, пер. Интернациональный) 30 июля с 8:00 до 17:00.

      В указанное время пропускать автотранспорт через железнодорожные переезды будут по одной полосе, будут работать регулировщики.

      16:50, 18 июля, 2017
      163
      0
      #благоустройство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#автомобилисты\n#ремонт дорог\n#ремонты\n#железная дорога\n#ремонт\n#автомобиль

       

       

       

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