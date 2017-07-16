Администрация Ижевска предупредила о надвигающейся грозе

Во время ливня возможно подтопление некоторых участков городских дорог.

Ижевск. Удмуртия. Предупреждение о надвигающейся грозе разослали городские власти Ижевска со ссылкой на Удмуртский Гидрометцентр. В нем указано, что во время интенсивных ливнях возможно скопление воды на некоторых участках городских дорог.

Подтоплению особенно подвержены следующие участки улиц:

- ул. Орджоникидзе, у завода «Нефтемаш»;

- ул. Ленина (напротив здания ул. Ленина,152);

- ул. 40 лет Победы (напротив здания ул. 40 лет Победы,138);

- ул. Чугуевского перекресток с ул. К.Маркса;

- ул. Петрова - ул. Т.Барамзиной в районе ТЦ «Зебра»;

- ул. Союзная, в районе ТЦ «Метро»;

- ул. Кирова, у р. Подборенка;

- ул. 40 лет ВЛКСМ - ул. Холмогорова, ТЦ «Талисман»;

- ул. Глинки;

- ул. Новостроительная, 29;

- ул. Гагарина.

О засорении ливневой канализации и разрушений на дорогах жителей Ижевска просят сообщать круглосуточно в «Службу благоустройства и дорожного хозяйства» по тел. 78-72-78.

Также горожанам напомнили, что при сильном ветре возможны падения деревьев, рекламных конструкций, частей кровли домов. Не исключили в муниципалитете и перебои в электроснабжении.