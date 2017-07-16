Администрация Ижевска предупредила о надвигающейся грозе

Во время ливня возможно подтопление некоторых участков городских дорог.
Ижевск. Удмуртия. Предупреждение о надвигающейся грозе разослали городские власти Ижевска со ссылкой на Удмуртский Гидрометцентр. В нем указано, что во время интенсивных ливнях возможно скопление воды на некоторых участках городских дорог.
Подтоплению особенно подвержены следующие участки улиц:
- ул. Орджоникидзе, у завода «Нефтемаш»;
- ул. Ленина (напротив здания ул. Ленина,152);
- ул. 40 лет Победы (напротив здания ул. 40 лет Победы,138);
- ул. Чугуевского перекресток с ул. К.Маркса;
- ул. Петрова - ул. Т.Барамзиной в районе ТЦ «Зебра»;
- ул. Союзная, в районе ТЦ «Метро»;
- ул. Кирова, у р. Подборенка;
- ул. 40 лет ВЛКСМ - ул. Холмогорова, ТЦ «Талисман»;
- ул. Глинки;
- ул. Новостроительная, 29;
- ул. Гагарина.
О засорении ливневой канализации и разрушений на дорогах жителей Ижевска просят сообщать круглосуточно в «Службу благоустройства и дорожного хозяйства» по тел. 78-72-78.
Также горожанам напомнили, что при сильном ветре возможны падения деревьев, рекламных конструкций, частей кровли домов. Не исключили в муниципалитете и перебои в электроснабжении.