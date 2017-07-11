Лето придет в Удмуртию во второй половине недели

В пятницу и субботу днем столбики термометров поднимутся до 27 градусов по Цельсию.

Ижевск. Удмуртия. Синоптики прогнозируют возвращение лета в Удмуртию. Как сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра, во вторник, 11 июля, в отдельных районах пройдут небольшие дожди, кое-где вероятны грозы.

«Завтра днем вероятность локальных кратковременных дождей сохранится, а температура в тени поднимется до 20-25 градусов по Цельсию», - говорится в сообщении.

С четверга дождей в республике не ожидается. В пятницу и субботу днем столбики термометров поднимутся до 27 градусов, по ночам температура воздуха составит до 10-15 градусов.

«В воскресенье и на следующей неделе высокий температурный фон сохранится, а поступающий воздух будет влажным - прогнозируются локальные кратковременные ливни и грозы», - добавляют синоптики.