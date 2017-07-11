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      Лето придет в Удмуртию во второй половине недели

      12:05, 11 июля, 2017
      Ксения Чернова
      12:05, 11 июля, 2017
      Ксения Чернова
      39
      0
      #Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#лето\n#прогноз погоды
      Фото: @arzik2
      39
      0

      В пятницу и субботу днем столбики термометров поднимутся до 27 градусов по Цельсию.

      Ижевск. Удмуртия. Синоптики прогнозируют возвращение лета в Удмуртию. Как сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра, во вторник, 11 июля, в отдельных районах пройдут небольшие дожди, кое-где вероятны грозы.

      «Завтра днем вероятность локальных кратковременных дождей сохранится, а температура в тени поднимется до 20-25 градусов по Цельсию», - говорится в сообщении.

      С четверга дождей в республике не ожидается. В пятницу и субботу днем столбики термометров поднимутся до 27 градусов, по ночам температура воздуха составит до 10-15 градусов.

      «В воскресенье и на следующей неделе высокий температурный фон сохранится, а поступающий воздух будет влажным - прогнозируются локальные кратковременные ливни и грозы», - добавляют синоптики.

      12:05, 11 июля, 2017
      Ксения Чернова
      39
      0
      #Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#лето\n#прогноз погоды

       

       

       

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