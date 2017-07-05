В Удмуртии 6 человек заболели клещевым энцефалитом

Всего с начала сезона в республике от укусов клещей пострадало почти 10 тыс. человек.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с начала сезона зарегистрировано почти 9 910 пострадавших от укусов клещей. Как сообщает пресс-служба республиканского Роспотребнадзора, диагноз «клещевой энцефалит» поставлен 6 жителям региона, «клещевой боррелиоз» - 7.

Наибольшее количество обратившихся в Ижевске, Можге, Воткинске, Глазове, Алнашском, Шарканском, Завьяловском, Якшур-Бодьинском, Воткинском, Кезском, Малопургинском, Игринском, Дебесском, Балезинском, Увинском районах.

С начала сезона лаборатории «Центра гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» и «Республиканской клинической инфекционной больницы» исследовали на наличие возбудителей клещевого энцефалита 6 647 проб, из них положительные 338 (5,1%); на наличие возбудителей клещевого боррелиоза 5 048 проб, из них положительных – 1 960 (38,8%).