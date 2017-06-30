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      В Удмуртии ограничат движение транспорта через четыре железнодорожных переезда

      10:33, 30 июня, 2017
      Диана Ворончихина
      10:33, 30 июня, 2017
      Диана Ворончихина
      231
      0
      #дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги Удмуртии\n#ограничения\n#железная дорога\n#дорога
      Фото: @arzik2
      231
      0

      4 и 6 июля на этих участках проведут ремонт.

      Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии временно ограничат движение транспорта через четыре железнодорожных переезда. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

      4 и 6 июля дорожники сделают ремонт на следующих участках:

      - на железнодорожном переезде 20 км (станция Люкшудья, Увинское направление) 4 июля с 8:00 до 17:00;

      - на железнодорожном переезде 41 км (станция Азино) 4 июля с 9:00 до 16:00;

      - на железнодорожном переезде 131 км перегона Заводская – Люкшудья (Соловьевские дачи) 6 июля с 9:00 до 16:00;

      - на железнодорожном переезде 31 км (д. Самолет) в ночь с 6 на 7 июля с 23:00 до 5:00.

      Во время дорожных работ пропускать автомобили через переезды будут регулировщик по одной полосе.

      Автомобилистов просят заранее планировать маршрут и время в пути.

      10:33, 30 июня, 2017
      Диана Ворончихина
      231
      0
      #дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги Удмуртии\n#ограничения\n#железная дорога\n#дорога

       

       

       

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