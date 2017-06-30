В Удмуртии ограничат движение транспорта через четыре железнодорожных переезда

4 и 6 июля на этих участках проведут ремонт.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии временно ограничат движение транспорта через четыре железнодорожных переезда. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

4 и 6 июля дорожники сделают ремонт на следующих участках:

- на железнодорожном переезде 20 км (станция Люкшудья, Увинское направление) 4 июля с 8:00 до 17:00;

- на железнодорожном переезде 41 км (станция Азино) 4 июля с 9:00 до 16:00;

- на железнодорожном переезде 131 км перегона Заводская – Люкшудья (Соловьевские дачи) 6 июля с 9:00 до 16:00;

- на железнодорожном переезде 31 км (д. Самолет) в ночь с 6 на 7 июля с 23:00 до 5:00.

Во время дорожных работ пропускать автомобили через переезды будут регулировщик по одной полосе.

Автомобилистов просят заранее планировать маршрут и время в пути.