В Ижевске прошла первая майская гроза

Жители города поделились в социальных сетях фотографиями непогоды.

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска поделились в социальных сетях фотографиями первой грозы в городе. Пользователям даже удалось запечатлеть молнию, а в некоторых районах пошел град.

Это мы с Ильёй помыли машины и пошёл град Это мы с Ильёй помыли машины и пошёл град

А у нас #вижевске #дождь . Вовремя зашла в #олевье поужинать и не попала под #дождь "А у нас #вижевске #дождь . Вовремя зашла в #олевье поужинать и не попала под #дождь"

записал майский таймлапс "записал майский таймлапс"