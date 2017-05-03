В Ижевске прошла первая майская гроза

Жители города поделились в социальных сетях фотографиями непогоды.
Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска поделились в социальных сетях фотографиями первой грозы в городе. Пользователям даже удалось запечатлеть молнию, а в некоторых районах пошел град.
Это мы с Ильёй помыли машины и пошёл град
Это мы с Ильёй помыли машины и пошёл град
А у нас #вижевске #дождь . Вовремя зашла в #олевье поужинать и не попала под #дождь
"А у нас #вижевске #дождь . Вовремя зашла в #олевье поужинать и не попала под #дождь"
записал майский таймлапс
"записал майский таймлапс"
#гроза #ижевск #гром #май #izhevsk
"#гроза #ижевск #гром #май #izhevsk"
Кайф
"Кайф"
С первым дождем! #дождь
"С первым дождем! #дождь"
Вот это дождь... Как в сад за Сашей пойдём?..
"Вот это дождь... Как в сад за Сашей пойдём?.."
Фото: @mybomb18rus #Ижевск #удмуртия #izhevsk_city #izhlife #izhevsk #udmurtia #фотоижевска #izhphoto
#Ижевск #удмуртия #izhevsk_city #izhlife #izhevsk #udmurtia #фотоижевска..."