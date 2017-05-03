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      В Ижевске прошла первая майская гроза

      17:30, 03 мая, 2017
      Диана Ворончихина
      17:30, 03 мая, 2017
      Диана Ворончихина
      193
      0
      #Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#погода в Ижевске
      Фото: pixabay.com
      193
      0

      Жители города поделились в социальных сетях фотографиями непогоды.

      Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска поделились в социальных сетях фотографиями первой грозы в городе. Пользователям даже удалось запечатлеть молнию, а в некоторых районах пошел град.



      Это мы с Ильёй помыли машины и пошёл град

      Это мы с Ильёй помыли машины и пошёл град



      А у нас #вижевске #дождь . Вовремя зашла в #олевье поужинать и не попала под #дождь

      "А у нас #вижевске #дождь . Вовремя зашла в #олевье поужинать и не попала под #дождь"

      записал майский таймлапс

      "записал майский таймлапс"

      #гроза #ижевск #гром #май #izhevsk

      "#гроза #ижевск #гром #май #izhevsk"

      Кайф

      "Кайф"

      С первым дождем! #дождь

      "С первым дождем! #дождь"

      Вот это дождь... Как в сад за Сашей пойдём?..

      "Вот это дождь... Как в сад за Сашей пойдём?.."

      Фото: @mybomb18rus #Ижевск #удмуртия #izhevsk_city #izhlife #izhevsk #udmurtia #фотоижевска #izhphoto

      #Ижевск #удмуртия #izhevsk_city #izhlife #izhevsk #udmurtia #фотоижевска..."

      17:30, 03 мая, 2017
      Диана Ворончихина
      193
      0
      #Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#погода в Ижевске
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