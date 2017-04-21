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      Жителей Ижевска предупредили об усилении ветра

      09:00, 21 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      09:00, 21 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      321
      0
      #безопасность\n#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#ветер
      Фото: Wikimedia Commons
      321
      0

      Неблагоприятные условия сохранятся в течение рабочего дня.

      Ижевск. Удмуртия. Жителей Ижевска вновь предупредили об усилении ветра. Как сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республике, неблагоприятные погодные условия сохранятся в течение рабочего дня.

      Порывы ветра будут достигать 15-17 метров в секудну. Ижевчанам рекомендуют соблюдать меры предосторожности, не оставлять окна и форточки открытыми, не парковать машины возле деревьев и рекламных конструкций.

      Напомним, накануне, 20 апреля, из-за сильного ветра частично остались без электричества Завьяловский, Малопургинский, Алнашский, Сюмсинский, Якшур-Бодьинский и Вавожский районы.

      09:00, 21 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      321
      0
      #безопасность\n#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#ветер
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