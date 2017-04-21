Жителей Ижевска предупредили об усилении ветра

Неблагоприятные условия сохранятся в течение рабочего дня.

Ижевск. Удмуртия. Жителей Ижевска вновь предупредили об усилении ветра. Как сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республике, неблагоприятные погодные условия сохранятся в течение рабочего дня.

Порывы ветра будут достигать 15-17 метров в секудну. Ижевчанам рекомендуют соблюдать меры предосторожности, не оставлять окна и форточки открытыми, не парковать машины возле деревьев и рекламных конструкций.

Напомним, накануне, 20 апреля, из-за сильного ветра частично остались без электричества Завьяловский, Малопургинский, Алнашский, Сюмсинский, Якшур-Бодьинский и Вавожский районы.