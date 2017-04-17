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      Почти четверть пешеходных переходов в Удмуртии не соответствуют требованиям

      10:02, 17 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      10:02, 17 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      204
      0
      #МВД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#пешеходный переход\n#пешеходы\n#МВД Удмуртии
      204
      0

      Об этом заявил министр МВД Удмуртии Александр Первухин.

      Ижевск. Удмуртия. Почти четверть пешеходных переходов в Удмуртии не соответствуют требованиям. Об этом в понедельник, 17 апреля, на совещании органов госвласти заявил министр МВД республики Александр Первухин.

      По его словам, всего в регионе 2 тыс. пешеходных переходов, из них не соответствуют требованиям - 455. Первухин также обратил внимание на пешеходные переходы около детских образовательных учреждений.

      «В Удмуртской Республике из 90 таких переходов лишь 19 соответствуют требованиям. Можно ссылаться на нехватку средств, но нужно понимать, что в результате ДТП получают травмы наши дети», - министр МВД по Удмуртии Александр Первухин.

      10:02, 17 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      204
      0
      #МВД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#пешеходный переход\n#пешеходы\n#МВД Удмуртии
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