Порядка 25 тыс жителей Удмуртии приняли участие в пасхальных богослужениях

В ночь с 15 на 16 апреля праздничные службы прошли в 131 храме в 102 населенных пунктах.

Ижевск. Удмуртия. Около 25 тыс. жителей Удмуртии приняли участие в пасхальных богослужениях. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

В ночь с 15 на 16 апреля в 131 православном храме и молитвенном доме Русской Православной Церкви Московского Патриархата, расположенных на территории 102 населенных пунктов, прошли праздничные службы и крестные ходы, посвященные празднованию Светлого Христова Воскресения.

На охрану общественного порядка было задействовано более 300 полицейских, 50 сотрудников войск нацгвардии, свыше 150 членов ДНД, частных охранных предприятий и казаков.