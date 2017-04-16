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      Порядка 25 тыс жителей Удмуртии приняли участие в пасхальных богослужениях

      17:00, 16 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      17:00, 16 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      72
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#Пасха\n#праздники
      72
      0

      В ночь с 15 на 16 апреля праздничные службы прошли в 131 храме в 102 населенных пунктах.

      Ижевск. Удмуртия. Около 25 тыс. жителей Удмуртии приняли участие в пасхальных богослужениях. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

      В ночь с 15 на 16 апреля в 131 православном храме и молитвенном доме Русской Православной Церкви Московского Патриархата, расположенных на территории 102 населенных пунктов, прошли праздничные службы и крестные ходы, посвященные празднованию Светлого Христова Воскресения.

      На охрану общественного порядка было задействовано более 300 полицейских, 50 сотрудников войск нацгвардии, свыше 150 членов ДНД, частных охранных предприятий и казаков.

      17:00, 16 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      72
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#Пасха\n#праздники
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