День рождения празднует депутат Госсовета Удмуртии Андрей Блинов

Сегодня ему исполнилось 46 лет.

Ижевск. Удмуртия. День рождения отмечает депутат государственного совета Удмуртии Андрей Блинов. В пятницу, 14 апреля, ему исполняется 46 лет.

Также поздравления в этот день принимают руководитель аппарата главы муниципального образования «Балезинский район», районного совета депутатов и администрации района Оксана Дерендяева, руководитель аппарата администрации муниципального образования «Ярский район» Антон Мышкин, заместитель руководителя администрации главы и правительства Удмуртской Республики – руководитель секретариата председателя правительства Удмуртии Александр Причинин.

Коллектив информационного агентства «Сусанин» присоединяется к поздравлениям и желает здоровья, благополучия и профессионального роста.