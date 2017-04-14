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      День рождения празднует депутат Госсовета Удмуртии Андрей Блинов

      08:00, 14 апреля, 2017
      08:00, 14 апреля, 2017
      158
      0
      #Ижевск\n#день рождения\n#Удмуртия\n#Госсовет Удмуртии\n#праздники
      Фото: Олег Ларин
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      0

      Сегодня ему исполнилось 46 лет.

      Ижевск. Удмуртия. День рождения отмечает депутат государственного совета Удмуртии Андрей Блинов. В пятницу, 14 апреля, ему исполняется 46 лет.

      Также поздравления в этот день принимают руководитель аппарата  главы муниципального образования «Балезинский район», районного совета депутатов и администрации района Оксана Дерендяева, руководитель аппарата администрации муниципального образования «Ярский район» Антон Мышкин, заместитель руководителя администрации главы и правительства Удмуртской Республики – руководитель секретариата председателя правительства Удмуртии Александр Причинин.

      Коллектив информационного агентства «Сусанин» присоединяется к поздравлениям и желает здоровья, благополучия и профессионального роста. 

      08:00, 14 апреля, 2017
      158
      0
      #Ижевск\n#день рождения\n#Удмуртия\n#Госсовет Удмуртии\n#праздники
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