Цена кулича: во сколько обойдется пасхальный стол жителям Удмуртии

Удмуртстат рассчитал среднюю стоимость блюд, которые традиционно подаются в Христов день.

Ижевск. Удмуртия. Уже в это воскресенье, 16 апреля, все жители Удмуртии отметят светлый праздник Пасхи. Самое время подумать о том, что поставить на стол, и чтобы вам было проще определиться с выбором, Удмуртстат подсчитал среднюю цену продуктов, которые могут оказаться в этот день в меню.

Напомним, что обязательными угощениями в праздник Христова Воскресения являются кулич, творожная пасха и крашеные яйца.

По данным на 10 апреля 2017 года стоимость кулича, приготовленного по классическому рецепту (300г муки, 125 мл молока, 5 г дрожжей, 2 яйца, 50 г сливочного масла, 100 г сахара, 110 г изюма, соль щепотка, ванильный сахар) обойдется жителям нашей республики в среднем в 91 рубль. Куличи можно сдабривать сухофруктами – средняя цена в марте составила 232 рублей за кг, орехами - 425 рублей за кг.

Творожная пасха — это творожная масса со сметаной или сливками, которая спрессована в форме усеченной пирамиды. Это блюд, приготовленное дома, обойдется в среднем в 532 рубля. В расчет включены следующие ингредиенты: 1 кг жирного творога, 0,5 л сливок, 200 г сахарного песка, 300 г сливочного масла, 4 яйца, 1 пакетик ванильного сахара, 50 г изюма.

Следующий, пожалуй, главный символ Пасхи – крашеные яйца. Средняя цена десятка составила 59 рублей.

Из алкогольных напитков допустимо только вино. В марте 2017 года средняя цена крепленого виноградного вина в республике составила 568 рублей, столового - 383 рубля за литр.

Кроме того, на праздничном столе должны быть мясные блюда – в марте 2017 года в Удмуртии средняя цена бескостной говядины составила 427 рублей, говядины на кости – 300 рублей, бескостной свинины – 361 рублей, свинины (кроме бескостного мяса) – 237 рублей, мясо кур - 118 рублей. Рыба в праздничное меню обычно не входит.