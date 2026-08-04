Ижевск. Удмуртия. Арбитражный суд Удмуртии взыскал с подрядчика 19,9 млн рублей за неисполнение обязательств по ремонту кровли школы №7 в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Служба городского строительства обратилась в суд после того, как подрядчик не устранил недостатки работ по муниципальному контракту. Из-за проблем с кровлей в школе происходили протечки, которые привели к повреждению внутренней отделки помещений.

В 2022 году суд утвердил мировое соглашение. Подрядчик признал наличие недостатков и свою вину в их возникновении, а также обязался полностью их устранить. Однако в установленный срок работы не выполнил.

Суд назначил экспертизу. Она показала, что недостатки кровли и повреждения внутренней отделки помещений остались.

Поскольку школа является социально значимым объектом, Служба городского строительства попросила изменить способ исполнения судебного акта и заменить проведение ремонтных работ денежной выплатой.

Суд удовлетворил заявление и взыскал с подрядчика указанную сумму на устранение недостатков.

Определение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.